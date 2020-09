Genoa: dei dodici positivi al Covid-19, sei sono scesi in campo a Napoli (Di lunedì 28 settembre 2020) sono ben sei i giocatori del Genoa risultati positivi al Covid-19 che ieri sono scesi in campo a Napoli per la seconda giornata di Serie A. Oltre a Perin e Schone, i calciatori della prima squadra positivi ai tamponi sono otto in totale. I nomi dei giocatori in questione non sono stati rivelati, ma a loro si aggiungono quattro membri dello staff tecnico e due dello staff medico. Leggi su sportface (Di lunedì 28 settembre 2020)ben sei i giocatori delrisultatial-19 che ieriinper la seconda giornata di Serie A. Oltre a Perin e Schone, i calciatori della prima squadraai tamponiotto in totale. I nomi dei giocatori in questione nonstati rivelati, ma a loro si aggiungono quattro membri dello staff tecnico e due dello staff medico.

pisto_gol : Nap-Gen 6:0 Il calcio del Napoli è spettacolare: 4 attaccanti e 2 centrocampisti di qualità. Segna 6 gol, si esalta… - OfficialASRoma : Triplice fischio al Tre Fontane! ?????? ?? Vinciamo noi per 3-2. Vantaggio Genoa dopo 8 minuti con Eyango. Gol giallor… - SkySport : Genoa, il numero dei positivi al coronavirus sale a quattordici - Vivo_e_vegeto : RT @sportface2016: #Genoa, sei giocatori positivi scesi in campo contro il #Napoli: a loro si aggiungono 4 membri dello staff tecnico, 2 de… - MarioRo22315926 : RT @Open_gol: Il Genoa ha giocato ieri al San Paolo contro il Napoli e ora si temono nuovi contagi anche nella squadra partenopea. In forse… -