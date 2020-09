Gabriel Garko, dopo il coming out il commento di Barbara d’Urso (Di lunedì 28 settembre 2020) Gabriele Garko è l’indiscusso protagonista di questo fine settimana. dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, in cui l’attore, con una lettera per Adua Del Vesco, ha rivelato in modo indiretto di essere gay, amici e fan si sono scatenati in suo supporto. Le parole di Barbara d’Urso Si sa che Barbara d’Urso e Gabriel Garko hanno un ottimo rapporto, almeno televisivo. L’attore è stato spesso ospite della conduttrice di Mediaset che non ha mai voluto indagare troppo davanti alle telecamere su quello che lo stesso Garko definisce “il segreto di pulcinella”. “Ci vogliamo molto bene, abbiamo parlato molte volte di questo e di altro. Era emozionatissimo ed è stato ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 28 settembre 2020)è l’indiscusso protagonista di questo fine settimana.l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, in cui l’attore, con una lettera per Adua Del Vesco, ha rivelato in modo indiretto di essere gay, amici e fan si sono scatenati in suo supporto. Le parole did’Urso Si sa ched’Urso ehanno un ottimo rapporto, almeno televisivo. L’attore è stato spesso ospite della conduttrice di Mediaset che non ha mai voluto indagare troppo davanti alle telecamere su quello che lo stessodefinisce “il segreto di pulcinella”. “Ci vogliamo molto bene, abbiamo parlato molte volte di questo e di altro. Era emozionatissimo ed è stato ...

