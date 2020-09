«Cobra Kai 3», uscita, cast e anticipazioni: cosa si sa a oggi (Di lunedì 28 settembre 2020) La serie Cobra Kai ha iniziato a farsi conoscere su YouTube, ma la sua popolarità è davvero esplosa quando le prime due stagioni sono state caricate su Netflix, a più di 30 anni di distanza dagli eventi del primo film di Karate Kid in cui Daniel LaRusso ha battuto Johnny Lawrence in un torneo di Karate under 18 rubandogli la ragazza e la dignità. Gli appassionati di cinema non hanno sempre la possibilità di sapere cosa è successo ai loro personaggi preferiti a distanza di così tanti anni dal film che glieli ha fatti conoscere. Di solito resta una fantasia, ma qualcuno ha capito che si trattava di qualcosa di più importante, un desiderio comune da esaudire. Così è stato creato Cobra Kai che ha riportato sul set William Zabka e Ralph Macchio, con ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 28 settembre 2020) La serieKai ha iniziato a farsi conoscere su YouTube, ma la sua popolarità è davvero esplosa quando le prime due stagioni sono state caricate su Netflix, a più di 30 anni di distanza dagli eventi del primo film di Karate Kid in cui Daniel LaRusso ha battuto Johnny Lawrence in un torneo di Karate under 18 rubandogli la ragazza e la dignità. Gli appassionati di cinema non hanno sempre la possibilità di sapereè successo ai loro personaggi preferiti a distanza di così tanti anni dal film che glieli ha fatti conoscere. Di solito resta una fantasia, ma qualcuno ha capito che si trattava di qualdi più importante, un desiderio comune da esaudire. Così è stato creatoKai che ha riportato sul set William Zabka e Ralph Macchio, con ...

NetflixIT : Cosa guardare se sei in crisi d’astinenza da Cobra Kai: The Karate Kid (per i più nostalgici) The Karate Kid II (do… - bmoviesheroes : Cobra Kai – Seconda Stagione - marcocf69 : RT @MaryR_Fra: Devo fare una confessione...mi piace la serie Cobra Kai, al punto che ora che ho terminato le due stagioni ne sento la manca… - mr_greengold : RT @NetflixIT: Cosa guardare se sei in crisi d’astinenza da Cobra Kai: The Karate Kid (per i più nostalgici) The Karate Kid II (dopo aver r… - ritch2345 : ok posso cominciare la maratona di cobra kai -