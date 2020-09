Benevento, Letizia: «E’ molto bella l’attesa per il match contro l’Inter» (Di lunedì 28 settembre 2020) Il difensore del Benevento, Gaetano Letizia, ha parlato di Filippo Inzaghi e del match contro l’Inter in un’intervista a Il Mattino Gaetano Letizia, difensore del Benevento, ha parlato del proprio mister, Filippo Inzaghi, e del match contro l’Inter. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a Il Mattino: INZAGHI – «È uno che non molla niente. In due parole: determinazione e professionalità. Si sente ancora un calciatore e quando si allena con noi capiamo perché ha vinto così tanto in carriera. Anno dopo anno stiamo crescendo sotto tutti i punti di vista». match contro L’INTER – «L’attesa per la gara di mercoledì con ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Il difensore del, Gaetano, ha parlato di Filippo Inzaghi e dell’Inter in un’intervista a Il Mattino Gaetano, difensore del, ha parlato del proprio mister, Filippo Inzaghi, e dell’Inter. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a Il Mattino: INZAGHI – «È uno che non molla niente. In due parole: determinazione e professionalità. Si sente ancora un calciatore e quando si allena con noi capiamo perché ha vinto così tanto in carriera. Anno dopo anno stiamo crescendo sotto tutti i punti di vista».L’INTER – «L’attesa per la gara di mercoledì con ...

