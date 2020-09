AresGate | Ursula Andress interviene ed è arrabbiatissima | “Trovo che sia ripugnante”

Leggi su biccy

(Di lunedì 28 settembre 2020) Dopo una prima ondata di dichiarazioni contro agenzia, agenti e un misterioso “Lucifero”, adesso stanno arrivando anche delle attrici pronte a prendere le difese di Alberto Tarallo. Stamani Manuela Arcuri ha speso delle bellissime parole per il produttore delle fiction in cui ha recitato per anni e ora in difesa dell’uomo c’è anche. L’attrice di Agente 007 Licenza di Uccidere ha scritto una lettera a Dagospia nella quale dice anche di aver visto Massimiliano Morra e Adua Del Vesco a casa di Tarallo e di averli trovati a loro agio. “Da tempo non rilascio interviste e non mi espongo pubblicamente ma questa volta sento che devo parlare, devo proprio farlo. Voglio parlare di un amico, un gentiluomo. Conosco da molti anni il signor Alberto Tarallo e conoscevo anche il suo compagno di una vita, ...