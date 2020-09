Allerta Meteo Sardegna: oggi previsti temporali e allagamenti in tutta l’isola (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile della Regione Sardegna rende noto che, a partire dalle prime ore e fino al pomeriggio-sera di oggi, si potranno avere ovunque sulla Sardegna temporali da isolati a sparsi con cumulati generalmente moderati. temporali isolati di forte intensità saranno possibili ovunque, ma saranno più probabili sui settori settentrionali e occidentali dell’Isola.L'articolo Allerta Meteo Sardegna: oggi previsti temporali e allagamenti in tutta l’isola Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile della Regionerende noto che, a partire dalle prime ore e fino al pomeriggio-sera di, si potranno avere ovunque sullada isolati a sparsi con cumulati generalmente moderati.isolati di forte intensità saranno possibili ovunque, ma saranno più probabili sui settori settentrionali e occidentali dell’Isola.L'articoloinl’isolaWeb.

