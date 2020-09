Tuchel: «Icardi ha perso fiducia» – VIDEO (Di domenica 27 settembre 2020) Thomas Tuchel ha parlato del momento di Mauro Icardi Thomas Tuchel, allenatore del Psg, ha parlato in conferenza stampa del momento negativo di Mauro Icardi. «Icardi ha perso un po’ di fiducia, la parte che manca non posso dargliela con un discorso o facendolo allenare davanti alla porta. La parte che manca si ottiene segnando gol e con le vittorie. Dobbiamo solo creare più opportunità per lui così da poter segnare. Si è allenato bene». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 settembre 2020) Thomasha parlato del momento di MauroThomas, allenatore del Psg, ha parlato in conferenza stampa del momento negativo di Mauro. «haun po’ di, la parte che manca non posso dargliela con un discorso o facendolo allenare davanti alla porta. La parte che manca si ottiene segnando gol e con le vittorie. Dobbiamo solo creare più opportunità per lui così da poter segnare. Si è allenato bene». Leggi su Calcionews24.com

Il riscatto operato lo scorso maggio per il cartellino di Mauro Icardi per una cifra di poco superiore ai 50 milioni di euro, ha causato non poche discussioni in casa Paris Saint Germain. Questa matti ...

