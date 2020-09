"Torno in tv, ancora Dalla parte degli animali" - (Di domenica 27 settembre 2020) Laura Rio Riparte il programma di Michela Vittoria Brambilla con nuove rubriche, tanti ospiti e servizi Il periodo del lockdown è stato difficile anche per loro. Abbandonati, lasciati nei canili, senza il conforto dei loro amici padroni o spersi nelle campagne e nelle strade. Gli animali sono stati pesantemente colpiti dalle conseguenze del Covid. Da domani Dalla parte degli animali, il programma ideato e condotto da Michela Vittoria Brambilla, darà, tra gli altri servizi, risposte anche a queste situazioni trovando casa ai quattrozampe e non solo. La nuova stagione andrà in onda in un orario diverso: alle 15,30 su Rete4 e in replica la domenica alle 11 sempre su Rete 4 e alle 14 su La 5. «Sono davvero felice che questo programma torni in onda - ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 27 settembre 2020) Laura Rio Riil programma di Michela Vittoria Brambilla con nuove rubriche, tanti ospiti e servizi Il periodo del lockdown è stato difficile anche per loro. Abbandonati, lasciati nei canili, senza il conforto dei loro amici padroni o spersi nelle campagne e nelle strade. Glisono stati pesantemente colpiti dalle conseguenze del Covid. Da domani, il programma ideato e condotto da Michela Vittoria Brambilla, darà, tra gli altri servizi, risposte anche a queste situazioni trovando casa ai quattrozampe e non solo. La nuova stagione andrà in onda in un orario diverso: alle 15,30 su Rete4 e in replica la domenica alle 11 sempre su Rete 4 e alle 14 su La 5. «Sono davvero felice che questo programma torni in onda - ...

"Torno in tv, ancora Dalla parte degli animali"

Il periodo del lockdown è stato difficile anche per loro. Abbandonati, lasciati nei canili, senza il conforto dei loro amici padroni o spersi nelle campagne e nelle strade. Gli animali sono stati pesa ...

