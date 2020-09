Stanchezza, depressione, paura quasi costante: dal Covid ormai si guarisce quasi sempre, ma i danni restano (Di domenica 27 settembre 2020) Dal Coronavirus si guarisce con sempre maggiore frequenza, ma “quelli che avevano altre patologie prima di contagiarsi in alcuni casi hanno visto peggiorare la loro situazione“, raccontano i medici internisti toscani. Altri “li vediamo arrivare da noi con una grande Stanchezza, qualche difficolta’ respiratoria e tanta paura che l’incubo ritorni. Soprattutto quando ad essere stati colpiti sono i piu’ giovani. E l’altro comune denominatore e’ uno stato depressivo che sicuramente non aiuta a imboccare la strada di una completa guarigione”. A tracciare il profilo dei “sopravvissuti al Covid” e’ la dottoressa Paola Gnerre, dirigente di primo livello alla medicina interna 2 dell’ospedale San Paolo di Savona dove, grazie anche ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 27 settembre 2020) Dal Coronavirus siconmaggiore frequenza, ma “quelli che avevano altre patologie prima di contagiarsi in alcuni casi hanno visto peggiorare la loro situazione“, raccontano i medici internisti toscani. Altri “li vediamo arrivare da noi con una grande, qualche difficolta’ respiratoria e tantache l’incubo ritorni. Soprattutto quando ad essere stati colpiti sono i piu’ giovani. E l’altro comune denominatore e’ uno stato depressivo che sicuramente non aiuta a imboccare la strada di una completa guarigione”. A tracciare il profilo dei “sopravvissuti al” e’ la dottoressa Paola Gnerre, dirigente di primo livello alla medicina interna 2 dell’ospedale San Paolo di Savona dove, grazie anche ...

fmdigitale : RT @JanssenITA: 'Tirati su', 'Reagisci', 'Sarà solo un po' di stanchezza'... Non è con le parole che si cura una persona depressa. In arri… - Ilsolito_In : Non so se mi sta salendo la stanchezza o la depressione ma ho bisogno di riposare e avere coccole. - massimoscaccab1 : RT @JanssenITA: 'Tirati su', 'Reagisci', 'Sarà solo un po' di stanchezza'... Non è con le parole che si cura una persona depressa. In arri… - krimi_1977 : RT @JanssenITA: 'Tirati su', 'Reagisci', 'Sarà solo un po' di stanchezza'... Non è con le parole che si cura una persona depressa. In arri… - triomedusa : RT @JanssenITA: 'Tirati su', 'Reagisci', 'Sarà solo un po' di stanchezza'... Non è con le parole che si cura una persona depressa. In arri… -

Ultime Notizie dalla rete : Stanchezza depressione “RISCHIO DEPRESSIONE TRA CHI E' GUARITO” 9 colonne TRA CHI E’ GUARITO”

“Quelli che avevano altre patologie prima di contagiarsi in alcuni casi hanno visto peggiorare la loro situazione”, raccontano i medici internisti toscani. Altri “li vediamo arrivare da noi con una gr ...

La differenza tra stanchezza e stress: tutti i giorni e nello sport

Stanchezza e stress sono due reazioni fisiche e mentali importanti per il nostro corpo, le dobbiamo definire conseguenze naturali condizionate dal nostro quotidiano. Nello sport la stanchezza viene co ...

“Quelli che avevano altre patologie prima di contagiarsi in alcuni casi hanno visto peggiorare la loro situazione”, raccontano i medici internisti toscani. Altri “li vediamo arrivare da noi con una gr ...Stanchezza e stress sono due reazioni fisiche e mentali importanti per il nostro corpo, le dobbiamo definire conseguenze naturali condizionate dal nostro quotidiano. Nello sport la stanchezza viene co ...