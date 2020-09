Spezia Sassuolo 1-1 LIVE | Galabinov segna il primo gol dei liguri in A

(Di domenica 27 settembre 2020) Al Orogel Manuzzi di Cesena, la 2ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Orogel Manuzzi ” di Cesena,si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA 30′ Gol di– Pareggio del club ligure. Cross dalla destra di Ricci e colpo di testa vincente di. 20 Gol annullato a Caputo – Ciccio in fuorigioco sul tocco di Ferrari. Gol annullato dal Var dopo 5 minuti di consultazione. 12′ Gol di Djuricic – Lancio lungo di Ferrari, il serbo, scattato sul filo del fuorigioco, si è ...

_CalcioItaliano : @marcomaioli1 Per la cronaca dieci anni fa esatti lo Spezia di Pane (che andrebbe bene con lo sponsor di oggi) pare… - CornerAlerts : Spezia - Sassuolo League: Serie A (Italy) Time: 32 Score: 1 - 1 Corners: 1 Odds: 1.8 #inplay #betting - Info_SerieA : Gol Galabinov!!! Spezia 1-1 Sassuolo - DijitalSport : ?? GOL | Spezia 1 - 1 Sassuolo ( 30' Galabinov ) - Foet247Europe : Spezia 1 Sassuolo 1. Galabinov #SpeziaSassuolo -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Sassuolo

Neymar? No, Djuricic. E’ del fantasista del Sassuolo la copertina della prima mezz’ora di Spezia-Sassuolo, match della prima giornata di Serie A 2020/2021. Filip Djuricic ha saltato Sala con un tunnel ...LA SPEZIA - Un’attesa durata 114 anni. Lo Spezia fa il suo esordio in Serie A. Alle ore 15 Aquilotti in campo al Manuzzi di Cesena per la sfida contro il Sassuolo (Il Picco ancora non è pronto per osp ...