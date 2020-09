Roma. Sfondano la saracinesca del supermercato con una Jeep ma…portano via solo un televisore: è caccia alla banda (Di domenica 27 settembre 2020) Prima hanno sfondato la saracinesca del Carrefour di via Gregorio XI con una Jeep usata come ariete, poi hanno tentanto di portare via la cassa continua. Ma i malviventi non sono riusciti nel loro intento e hanno rubato solo un televisore. E’ successo questa notte intorno all’1:30. I ladri si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce. Sul caso indagano i Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo. Roma. Sfondano la saracinesca del supermercato con una Jeep ma…portano via solo un televisore: è caccia alla banda su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 settembre 2020) Prima hanno sfondato ladel Carrefour di via Gregorio XI con unausata come ariete, poi hanno tentanto di portare via la cassa continua. Ma i malviventi non sono riusciti nel loro intento e hanno rubatoun. E’ successo questa notte intorno all’1:30. I ladri si sono datifuga facendo perdere le loro tracce. Sul caso indagano i Carabinieri della StazioneMadonna del Riposo.ladelcon unama…portano viaun: èsu Il Corriere della Città.

Hanno usato una jeep come ariete ed hanno sfondato la serranda e la vetrata del supermercato. E' accaduto stanotte al Carrefour di via Gregorio XI. Il boato ha svegliato buona parte dei residenti che ...

