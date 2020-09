Rom e sinti a convegno a Roma, il 28 e 29 settembre (Di domenica 27 settembre 2020) I prossimi lunedì 28 e martedì 29 settembre, con la partecipazione anche di alcune de-legazioni dall’estero, si riuniranno a Roma in un convegno NAZIONALE le rappre-sentanze di pressoché tutte le comunità ROM E sinti presenti in Italia. Al convegno saranno ammesse le persone che indosseranno correttamente la mascherina e la cui temperatura corporea non risulterà maggiore di 37,5 gradi. Nella sala sarà rigoro-samente rispettato il distanziamento fisico Il convegno, che grazie all’ospitalità della Parrocchia di sant’ Ugo, si terrà nel … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 27 settembre 2020) I prossimi lunedì 28 e martedì 29, con la partecipazione anche di alcune de-legazioni dall’estero, si riuniranno ain unNAZIONALE le rappre-sentanze di pressoché tutte le comunità ROM Epresenti in Italia. Alsaranno ammesse le persone che indosseranno correttamente la mascherina e la cui temperatura corporea non risulterà maggiore di 37,5 gradi. Nella sala sarà rigoro-samente rispettato il distanziamento fisico Il, che grazie all’ospitalità della Parrocchia di sant’ Ugo, si terrà nel … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

I prossimi lunedì 28 e martedì 29 settembre, con la partecipazione anche di alcune de-legazioni dall’estero, si riuniranno a Roma in un CONVEGNO NAZIONALE le rappre-sentanze di pressoché tutte le comu ...

Giulia Di Rocco a due grandi Convegni internazionali rom

Sulmona, 25 settembre-Il Convegno internazionale in Argentina organizzato dall’ Osservatorio Gitano in collaborazione con il segretariato spagnolo prevista dal 25 al 30 Settembre l’altro il 26 ...

