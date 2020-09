Primavera | la Roma ribalta il Genoa | 3-2 e seconda vittoria di fila

(Di domenica 27 settembre 2020)- Dopo laall'esordio contro l' Ascoli , ladi Alberto De Rossi ci prende gusto e sconfigge in rimonta ilal Tre Fontane. Eyango sblocca la partita per i rossoblù ...

ASRomaFemminile : ?????? È FINITA! ?????? Juventus-Roma 1-2 ?? Lo Scudetto Primavera 2019-20 è nostro! ?? Complimenti alle ragazze di Fabi… - ASRomaFemminile : ?????? Finale Scudetto Primavera LIVE: Juventus-Roma - ASRomaFemminile : Termina il primo tempo della finale Scudetto Primavera: siamo avanti 2-0 grazie ai gol di Corelli al 3' e di Petrar… - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa Primavera, va in vantaggio ma subisce la rimonta dalla Roma, 3 a 2 - charliemchouse : Genoa Primavera, va in vantaggio ma subisce la rimonta dalla Roma, 3 a 2 -

Ultime Notizie dalla rete : Primavera Roma

ROMA - La Roma Primavera di Alberto De Rossi inanella la seconda vittoria di fila dopo l'esordio in campionato con l'Ascoli e piega in rimonta il Genoa al Tre Fontane. Eyango sblocca la partita per i ...Un 40enne romano, disoccupato e con precedenti, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri con le accuse di violenza, resistenza e lesioni a ...