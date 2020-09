Pagelle Roma-Juventus 2-2 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 27 settembre 2020) Lee ildi, match valevole per la seconda giornata del campionato di-21. Termina in parità il posticipo domenicale dell’Olimpico tra giallorossi e bianconeri. Il primo big match stagionale finisce 2-2 con laavanti per ben due volte grazie alle due reti di Jordan Veretout (una su rigore). Risponde il solito Cristiano Ronaldo, anch’esso con una doppietta e con una rete siglata su calcio di rigore. VIDEO – HIGHLIGHTS2-2(3-4-2-1): Mirante 6; Mancini 6, Ibanez 7, Kumbulla 6; Santon 6 (23’ st Bruno Peres 5), Veretout 7, Pellegrini 5.5 (26’ st ...