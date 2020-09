(Di domenica 27 settembre 2020) Intervenuto ai microfoni di Sky Sports, José, tecnico del Tottenham, ha parlato del confronto contro ilche attende i suoi quest'oggi in Premier League confidando di avere una debolezza per il club e di essere anche stato vicino a farne parte.: "unMagpie"caption id="attachment 926279" align="alignnone" width="634"(Getty Images)/caption"Ilè un club con cui mi sento in contattoal signor, è semplice", ha spiegato. "Aveva una grande passione per ile per tutta la sua zona, Durham. Lo aveva nel cuore. Quindi sì.a ...

ItaSportPress : Mourinho rivela: 'Vicino al Newcastle. Grazie a Robson sono diventato un piccolo Magpie' - - OdeonZ__ : Cambiasso rivela: “Noi avevamo un segreto con Mou” - sportli26181512 : Cambiasso rivela: “Noi avevamo un segreto con Mou”: Cambiasso rivela: “Noi avevamo un segreto con Mou” L'ex centroc… -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho rivela

ItaSportPress

ROMA - Curioso episodio nel match preliminare di Europa League tra il Tottenham e lo Shkendija. Il tecnico del Tottenham Josè Mourinho, poco prima del match in terra macedone, ha rivelato di aver trov ...Una trasferta in Macedonia per affrontare lo Shkendija. Un viaggio che il Tottenham ricorderà non solo per la vittoria ma anche per quanto accaduto nei minuti precedenti alla partita. A raccontare gli ...