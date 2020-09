Matteo Salvini: chi è, età, carriera, vita privata, curiosità, fidanzata, Live-Non è la D’Urso (Di domenica 27 settembre 2020) Torna l’appuntamento con Live-Non è la D’Urso. E’ tutto pronto per un’altra puntata choc in onda questa sera, domenica 27 settembre, su Canale 5 a partire dalle 21:25. Al timone sempre la padrona di casa Barbara D’Urso. In studio Matteo Salvini che se la dovrà vedere con le cinque agguerritissime sfere. Matteo Salvini: chi è, anni, carriera Matteo Salvini è nato a Milano il 9 marzo del 1973, da genitori milanesi, figlio di un dirigente d’azienda e di una casalinga. Nel 1988, a soli 15 anni, ha partecipato a Doppio Slalom condotto da Corrado Tedeschi su Canale 5 e ha vinto circa 900.000 lire. Ha frequentato il Liceo Classico e si è diplomato nel 1992. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 settembre 2020) Torna l’appuntamento con-Non è la D’Urso. E’ tutto pronto per un’altra puntata choc in onda questa sera, domenica 27 settembre, su Canale 5 a partire dalle 21:25. Al timone sempre la padrona di casa Barbara D’Urso. In studioche se la dovrà vedere con le cinque agguerritissime sfere.: chi è, anni,è nato a Milano il 9 marzo del 1973, da genitori milanesi, figlio di un dirigente d’azienda e di una casalinga. Nel 1988, a soli 15 anni, ha partecipato a Doppio Slalom condotto da Corrado Tedeschi su Canale 5 e ha vinto circa 900.000 lire. Ha frequentato il Liceo Classico e si è diplomato nel 1992. ...

