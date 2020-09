LIVE – Avellino-Turris 0-0, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) (Di domenica 27 settembre 2020) Alle 17:30 di domenica 27 settembre Avellino e Turris scenderanno in campo in occasione della prima giornata del campionato di Serie C 2020/2021. Tutto pronto per il girone C con le due squadre a caccia dei tre punti in questo primo appuntamento. Si gioca allo stadio Partenio e Sportface.it vi offrirà una DIRETTA testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. AGGIORNA LA DIRETTA Avellino-Turris 0-0 10′ Le squadre rientrano negli spogliatoi mentre continua a piovere sul Partenio. 3′ La partita sarà inevitabilmente caratterizzata dal campo in pessime condizioni con la palla che fatica a rimbalzare. 1′ SI PARTE! 17.20 Buon pomeriggio amici ... Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Alle 17:30 di domenica 27 settembrescenderanno in campo in occasione della prima giornata del campionato di. Tutto pronto per ilC con le due squadre a caccia dei tre punti in questo primo appuntamento. Si gioca allo stadio Partenio e Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. AGGIORNA LA0-0 10′ Le squadre rientrano negli spogliatoi mentre continua a piovere sul Partenio. 3′ La partita sarà inevitabilmente caratterizzata dal campo in pessime condizioni con la palla che fatica a rimbalzare. 1′ SI PARTE! 17.20 Buon pomeriggio amici ...

AlessandroOGM : @ricpuglisi é per i democristiani veri... si dice che giriago de mita abbia autografato la telecaster di page dopo… - ilCiriaco : #Irpinia LIVE Renate-Avellino, biancoverdi in svantaggio e in sofferenza - DiMarzio : #Avellino, per la difesa piace #Silvestri del Potenza. Il #Perugia torna su #Elia #Calciomercato #SerieC e… - zazoomblog : LIVE – Renate-Avellino primo turno Coppa Italia 2020-2021 (DIRETTA) - #Renate-Avellino #primo #turno #Coppa - wam_the : Elezioni amministrative 2020: i sindaci eletti in provincia di Avellino. Il live -