L'Inverno che inizia ad Ottobre. Meteo d'Autunno che stravolge l'Inverno (Di domenica 27 settembre 2020) Inverno precoce su italia terra di mezzo tra diversissime masse d'aria. Le proiezioni di Centri Meteo che distribuiscono previsioni sino a due settimane, prospettano che in seno a correnti provenienti dalla Groenlandia, trasporteranno numerosi impulsi d'aria fredda direttamente verso l'Italia. Si annuncia quindi un periodo con temperature che tenderanno essere sotto la media. Perciò per un periodo ancora da definire si potrebbero avere temperature che sono più tipiche della prima decade di novembre. Ma non tutto il Paese sarà interessato dal freddo precoce. Potrebbero essere interessate direttamente le regioni settentrionali, parte di quelli tirreniche e la Sardegna. Il Sud Italia e la Sicilia potrebbero essere investiti a più riprese da massicce incursioni di aria calda proveniente dal Nordafrica, richiamate ...

