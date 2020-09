La rabbia delle donne non si può fermare (Di domenica 27 settembre 2020) In Cile un collettivo di artiste punta il dito contro stupratori, giudici corrotti, molestatori sessuali, pedofili e torturatori. Le autorità non hanno gradito. Leggi Leggi su internazionale (Di domenica 27 settembre 2020) In Cile un collettivo di artiste punta il dito contro stupratori, giudici corrotti, molestatori sessuali, pedofili e torturatori. Le autorità non hanno gradito. Leggi

Policlinico di Modena: macchinario rotto sei volte in un mese. Rabbia delle pazienti di Radioterapia

La rabbia delle donne non si può fermare

In Cile un collettivo di artiste punta il dito contro stupratori, giudici corrotti, molestatori sessuali, pedofili e torturatori. Le autorità non hanno gradito. Leggi ...

Duplice omicidio Lecce: recuperati resti dei guanti del killer, forse drogato prima di agire

Sul luogo del massacro, l’assassino ha lasciato altri indizi. Non solo il biglietto con la mappa per evitare le telecamere nei dintorni di via Montello. Sulla scena del delitto i carabinieri hanno rep ...

