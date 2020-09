Inps: Salvini, 'nessuna responsabilità su aumento stipendio Tridico' (Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "La decisione" dell'aumento dello stipendio del presidente del'Inps "è stata stabilita il 7 agosto di quest'anno per decreto del ministro Catalfo, Cinquestelle, e di Gualtieri, Pd". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'In mezz'ora in più' di Lucia Annunziata su Raitre, replicando a chi sostiene he la scelta risalirebbe invece al gennaio 2019, quando la Lega faceva parte della maggioranza di governo. "Faccio un altro ragionamento: che il presidente dell'Inps -ha proseguito Salvini- che si occupa del pagamento delle pensioni e della cassa integrazione a milioni di italiani, se lo facesse bene debba guadagnare uno stipendio giusto e sicuramente molto più alto di quello che guadagna adesso, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "La decisione" dell'dellodel presidente del'"è stata stabilita il 7 agosto di quest'anno per decreto del ministro Catalfo, Cinquestelle, e di Gualtieri, Pd". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite di 'In mezz'ora in più' di Lucia Annunziata su Raitre, replicando a chi sostiene he la scelta risalirebbe invece al gennaio 2019, quando la Lega faceva parte della maggioranza di governo. "Faccio un altro ragionamento: che il presidente dell'-ha proseguito- che si occupa del pagamento delle pensioni e della cassa integrazione a milioni di italiani, se lo facesse bene debba guadagnare unogiusto e sicuramente molto più alto di quello che guadagna adesso, ...

