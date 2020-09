Governo: Boccia, ‘Conte guidi l’alleanza anche in futuro’ (Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set. (Adnkronos) – “Penso che Conte abbia fatto un grande lavoro e che possa guidare questa alleanza anche in futuro. E se Zingaretti lo incalza sui temi cari al Pd come il Mes lo fa per il bene del Governo”. Ad affermarlo, in un’intervista a ‘La Stampa’, è il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia sottolineando che il messaggio agli alleati è “semplice”: “a questo punto o si sta di qua o di là. Di là, il film è ‘piccoli Bolsonaro crescono’. Quindi, bisogna stare o di qua o di là e vale per i 5 Stelle, per Renzi e anche per i liberali vaganti nei nostri emicicli”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sottolinea ancora Boccia, “ha il merito di aver ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set. (Adnkronos) – “Penso che Conte abbia fatto un grande lavoro e che possa guidare questa alleanzain futuro. E se Zingaretti lo incalza sui temi cari al Pd come il Mes lo fa per il bene del”. Ad affermarlo, in un’intervista a ‘La Stampa’, è il ministro degli Affari regionali, Francescosottolineando che il messaggio agli alleati è “semplice”: “a questo punto o si sta di qua o di là. Di là, il film è ‘piccoli Bolsonaro crescono’. Quindi, bisogna stare o di qua o di là e vale per i 5 Stelle, per Renzi eper i liberali vaganti nei nostri emicicli”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sottolinea ancora, “ha il merito di aver ...

