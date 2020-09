Gianmarco Onestini vittima di razzismo in Spagna, la confessione di Luca (Di domenica 27 settembre 2020) Gianmarco Onestini è stato uno dei protagonisti principali dell’ultima edizione del Gran Hermano Vip in Spagna e la sua relazione con la modella Adara Molinero – nata sotto l’occhio delle telecamere – ha fatto sognare moltissimi spagnoli e gli ha fatto vincere un altro reality, nato sulla scia del successo del GH Vip. Suo fratello Luca Onestini qualche giorno fa è stato ospite a Casa Chi, programma web del settimanale di Alfonso Signorini, dove ha parlato di suo fratello e del razzismo che ha subìto in Spagna. “Gianmarco ha lavorato molto all’estero, ha fatto dei reality in Spagna e devo dire che là non c’è assolutamente questa sensibilità sulle parole ... Leggi su biccy (Di domenica 27 settembre 2020)è stato uno dei protagonisti principali dell’ultima edizione del Gran Hermano Vip ine la sua relazione con la modella Adara Molinero – nata sotto l’occhio delle telecamere – ha fatto sognare moltissimi spagnoli e gli ha fatto vincere un altro reality, nato sulla scia del successo del GH Vip. Suo fratelloqualche giorno fa è stato ospite a Casa Chi, programma web del settimanale di Alfonso Signorini, dove ha parlato di suo fratello e delche ha subìto in. “ha lavorato molto all’estero, ha fatto dei reality ine devo dire che là non c’è assolutamente questa sensibilità sulle parole ...

