Francia e Natale, due premi Nobel propongono un lockdown dal 1° al 20 dicembre (Di domenica 27 settembre 2020) Al Natale manca ancora parecchio – poco meno di tre mesi – eppure in Francia alcuni esperti e due premi Nobel per l'Economia si stanno preoccupando non poco. Sono oltre 14 mila i nuovi casi e 39 i morti su tutto il territorio – con gli ospedali di Marsiglia e Lione che stanno andando in sofferenza -, dati che fanno vivere al paese un momento di grande apprensione. Chiudere – come in moltissimi altri paesi – sembra impossibile e non auspicabile per l'economia già provata ma secondo i premi Nobel per l'Economia 2019 Esther Duflo e Anhijit Banerjee bisogna pensare a un lockdown Natale così da evitare il contagio degli anziani.

