Focolaio di coronavirus in una Rsa in Basilicata: 30 casi, morta un'anziana (Di domenica 27 settembre 2020) 'Senza mascherine e distanze a dicembre in Italia 700 morti al giorno' 27 settembre 2020 'Acqua ossigenata per fermare Covid-19': lo studio che non era uno studio 27 settembre 2020 Un Focolaio di ... Leggi su today (Di domenica 27 settembre 2020) 'Senza mascherine e distanze a dicembre in Italia 700 morti al giorno' 27 settembre 2020 'Acqua ossigenata per fermare Covid-19': lo studio che non era uno studio 27 settembre 2020 Undi ...

Lichtung5 : Coronavirus Basilicata: impennata di contagi, 47 in 24 ore. Focolaio in Rsa, - La Gazzetta del Mezzogiorno - infoitinterno : Coronavirus, in Calabria 10 nuovi contagiati: 4 casi in più dal focolaio di Vibo - Today_it : Focolaio di coronavirus in una Rsa in Basilicata: 30 casi, morta un'anziana - eleuricchio : RT @AnsaBasilicata: Coronavirus: focolaio in Rsa del Potentino, morta una donna. Il presidente della Regione: nessuno spavento, alta la gua… - AnsaBasilicata : Coronavirus: focolaio in Rsa del Potentino, morta una donna. Il presidente della Regione: nessuno spavento, alta la… -

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio coronavirus Coronavirus Prato, focolaio in un'azienda e altri quattordici casi LA NAZIONE Messico: confermati 399 decessi Covid in un giorno, per Obrador pandemia è "in calo"

Città del Messico, 27 set 17:38 - (Agenzia Nova) - Per il presidente del Messico, Andrés Manuel López Obrador, la pandemia di coronavirus nel Paese si sta riducendo. "La pandemia in Messico si sta att ...

Covid-19, 24 nuovi casi positivi in provincia di Avellino: focolaio a Cervinara

© 2006-2020 cittadiariano.it - Tutti i diritti sono riservati - Vietata la riproduzione, anche parziale.

Città del Messico, 27 set 17:38 - (Agenzia Nova) - Per il presidente del Messico, Andrés Manuel López Obrador, la pandemia di coronavirus nel Paese si sta riducendo. "La pandemia in Messico si sta att ...© 2006-2020 cittadiariano.it - Tutti i diritti sono riservati - Vietata la riproduzione, anche parziale.