Dai negozi di quartiere agli store on line, quello che abbiamo scoperto con il Covid (Di domenica 27 settembre 2020) Quasi un negozio di vicinato, il 47,3%, ha visto crescere i nuovi clienti nei mesi della pandemia. Lo dice l’Osservatorio della Fida, la Federazione italiana dettaglianti dell’alimentazione che è parte di Confcommercio. Secondo il 70% delle imprese i cittadini hanno riscoperto il ruolo dei negozi che sono sotto casa. Leggi su vanityfair (Di domenica 27 settembre 2020) Quasi un negozio di vicinato, il 47,3%, ha visto crescere i nuovi clienti nei mesi della pandemia. Lo dice l’Osservatorio della Fida, la Federazione italiana dettaglianti dell’alimentazione che è parte di Confcommercio. Secondo il 70% delle imprese i cittadini hanno riscoperto il ruolo dei negozi che sono sotto casa.

Oggi, nella frazione vinciana di Spicchio-Sovigliana, è tempo di Viale in Festa, con un’area di oltre 40mila metri quadrati e banchi per circa un chilometro. Oltre cento le imprese che allieteranno la ...

I negozi di vicinato hanno visto un aumento dei clienti nei mesi del Covid. Il dato è fra i risvolti positivi della pandemia Quasi un negozio di vicinato, il 47,3%, ha visto crescere i nuovi clienti n ...

Oggi, nella frazione vinciana di Spicchio-Sovigliana, è tempo di Viale in Festa, con un'area di oltre 40mila metri quadrati e banchi per circa un chilometro. Oltre cento le imprese che allieteranno la ...