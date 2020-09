Brescia, il marito le dà fuoco: 45enne muore in ospedale una settimana dopo (Di domenica 27 settembre 2020) Era ricoverata in ospedale da una settimana, dopo che il marito le ha dato fuoco al termine di un litigio. Ma a causa delle ferite riportate sul tutto il corpo, Mina Safine non ce l’ha fatta. La donna, una 45enne di origini marocchine, era residente nel quartiere di Brescia Urago Mella. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, domenica 20 settembre l’uomo le ha versato del liquido infiammabile addosso e ha tentato di bruciarla viva. Tanto che, quando i carabinieri e i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, le fiamme stavano incendiando anche l’appartamento dove viveva la coppia. I soccorsi sono stati immediati e Safine è stata subito ricoverata per ustioni gravissime agli Spedali civili di Brescia. Poi in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Era ricoverata inda unache ille ha datoal termine di un litigio. Ma a causa delle ferite riportate sul tutto il corpo, Mina Safine non ce l’ha fatta. La donna, unadi origini marocchine, era residente nel quartiere diUrago Mella. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, domenica 20 settembre l’uomo le ha versato del liquido infiammabile addosso e ha tentato di bruciarla viva. Tanto che, quando i carabinieri e i vigili delsono arrivati sul posto, le fiamme stavano incendiando anche l’appartamento dove viveva la coppia. I soccorsi sono stati immediati e Safine è stata subito ricoverata per ustioni gravissime agli Spedali civili di. Poi in ...

KatiaIanne : RT @rtl1025: ??E' morta all'ospedale di #Genova, dove era ricoverata da una settimana, una #donna di 45 anni di origini marocchine alla qual… - rtl1025 : ??E' morta all'ospedale di #Genova, dove era ricoverata da una settimana, una #donna di 45 anni di origini marocchin… - caterinacorda1 : RT @SovranitaLavoro: @borghi_claudio la Repubblica: Il fratello della donna: 'Punita per il suo stile di vita occidentale'. Qui Brescia: ‘… - luragiuseppe : RT @SovranitaLavoro: @borghi_claudio la Repubblica: Il fratello della donna: 'Punita per il suo stile di vita occidentale'. Qui Brescia: ‘… - EleEsse77 : RT @SovranitaLavoro: @borghi_claudio la Repubblica: Il fratello della donna: 'Punita per il suo stile di vita occidentale'. Qui Brescia: ‘… -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia marito Avvolta dalle fiamme dopo una lite, arrestato il marito Giornale di Brescia Muore dopo una settimana in ospedale, il marito le aveva dato fuoco

E' morta nell'ospedale di Genova dove era ricoverata da una settimana una donna di 45 anni di origini marocchine a cui domenica scorsa il marito, suo connazionale dieci anni più grande, aveva dato fuo ...

Il marito le dà fuoco, 45enne muore in ospedale a Genova una settimana dopo

E' morta all'ospedale di Genova, dove era ricoverata da una settimana, una donna di 45 anni a cui una settimana fa il marito aveva dato fuoco, secondo le indagini, dopo un litigio avvenuto a Brescia.

E' morta nell'ospedale di Genova dove era ricoverata da una settimana una donna di 45 anni di origini marocchine a cui domenica scorsa il marito, suo connazionale dieci anni più grande, aveva dato fuo ...E' morta all'ospedale di Genova, dove era ricoverata da una settimana, una donna di 45 anni a cui una settimana fa il marito aveva dato fuoco, secondo le indagini, dopo un litigio avvenuto a Brescia.