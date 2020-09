Brescia, esplode televisore in casa: morta una donna intossicata (Di domenica 27 settembre 2020) morta una donna a Brescia a causa dell’esplosione del suo televisore. Il fatto nella serata di sabato: inutile l’arrivo dei soccorsi Tragedia nel Bresciano. morta una donna a Brescia nella serata di sabato 26 settembre. L’incidente a causa dell’esplosione della tv. Il televisore è esploso provocando una grossa nube di fumo e intossicando l’anziana. La … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 27 settembre 2020)unaa causa dell’esplosione del suo. Il fatto nella serata di sabato: inutile l’arrivo dei soccorsi Tragedia nelno.unanella serata di sabato 26 settembre. L’incidente a causa dell’esplosione della tv. Ilè esploso provocando una grossa nube di fumo e intossicando l’anziana. La … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

