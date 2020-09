Beautiful anticipazioni | Liam riabbraccia Beth ma Hope non sa ancora nulla

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 27 settembre 2020) Che cosa succederà nella nuova puntata diin onda il 28 settembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio della soap americana. Steffy esi renderanno conto che Douglas ha detto la verità? Flo alla fine dirà tutto ma proprio tutto a Wyatt permettendo così checapisca finalmente quello che è successo? Eche è lontana da tutti in luna di miele con Thomas, che cosa sta provando in questi momenti concitati? Ve ne paro nelleche ci portano in America. Ormai la verità sulla piccolasta per venire a galla e le bugie, hanno le ore contate. Vediamo quindi cosa succederà nella puntata di ...