Anche Cuadrado fa l'esame d'italiano. Ma ci mette un mese (Di domenica 27 settembre 2020) C'è un altro giocatore che ha appena sostenuto l'esame di italiano B1, quello per ottenere la cittadinanza italiana per intenderci. Si tratta di Juan Cuadrado che, lo scorso 22 settembre, si è recato presso la scuola Ciao Italy di Torino, convenzionata con l'Università per stranieri di Siena. Come scrive La Verità, il terzino bianconero è stato sottoposto a un colloquio di pochi minuti ma per avere il risultato bisognerà aspettare quasi un mese. Ben diverso da quello che è successo a Suarez che ha atteso solo mezz'ora per avere la medesima certificazione. Come spiega Pietro Cataldi, rettore dell'Università per stranieri di Siena, "La valutazione è centralizzata a Siena dove due valutatori indipendenti giudicheranno ... Leggi su iltempo (Di domenica 27 settembre 2020) C'è un altro giocatore che ha appena sostenuto l'diB1, quello per ottenere la cittadinanza italiana per intenderci. Si tratta di Juanche, lo scorso 22 settembre, si è recato presso la scuola Ciao Italy di Torino, convenzionata con l'Università per stranieri di Siena. Come scrive La Verità, il terzino bianconero è stato sottoposto a un colloquio di pochi minuti ma per avere il risultato bisognerà aspettare quasi un. Ben diverso da quello che è successo a Suarez che ha atteso solo mezz'ora per avere la medesima certificazione. Come spiega Pietro Cataldi, rettore dell'Università per stranieri di Siena, "La valutazione è centralizzata a Siena dove due valutatori indipendenti giudicheranno ...

