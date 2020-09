Tridico e lo stipendio triplicato, è bufera sul presidente dell’Inps (Di sabato 26 settembre 2020) ROMA – È bufera sul presidente dell’Inps Pasquale Tridico dopo la notizia pubblicata da Repubblica sull’aumento di stipendio avvenuto in sordina durante l’estate. Secondo quanto previsto dal decreto interministeriale firmato dal ministro del Lavoro Nunzia Catalfo e da quello dell’Economia Roberto Gualtieri il 7 agosto, lo stipendio del presidente Inps è passato (con valore retroattivo) da 62 mila euro a 150mila euro. Una cifra che supra di gran lunga anche quanto guadagnato dal predecessore Tito Boeri, fermo a 103mila. Coro di proteste da parte delle opposizioni: in molti, alla luce della notizia, chiedono che si dimetta.SALVINI: TRIDICO PAGHI CIG, POI SI DIMETTA Leggi su dire (Di sabato 26 settembre 2020) ROMA – È bufera sul presidente dell’Inps Pasquale Tridico dopo la notizia pubblicata da Repubblica sull’aumento di stipendio avvenuto in sordina durante l’estate. Secondo quanto previsto dal decreto interministeriale firmato dal ministro del Lavoro Nunzia Catalfo e da quello dell’Economia Roberto Gualtieri il 7 agosto, lo stipendio del presidente Inps è passato (con valore retroattivo) da 62 mila euro a 150mila euro. Una cifra che supra di gran lunga anche quanto guadagnato dal predecessore Tito Boeri, fermo a 103mila. Coro di proteste da parte delle opposizioni: in molti, alla luce della notizia, chiedono che si dimetta.SALVINI: TRIDICO PAGHI CIG, POI SI DIMETTA

matteosalvinimi : INPS, non ho parole. Invece di aumentarsi lo stipendio, prima paghi la cassa integrazione alle centinaia di migliai… - gaiatortora : Nella maggioranza nulla da dire su aumento stipendio tridico? Una parola,una posizione chesso' una spiegazione.#Inps #Tridico - Corriere : Tridico, stipendio raddoppiato per il presidente Inps (con effetto retroattivo) - EmilianoAlchidi : RT @GagliardoneS: #Inps AUMENTO di stipendio retroattivo da 62mila a 150mila euro per il presidente Tridico. Senza vergogna. - EmilianoAlchidi : RT @MaresaBellucci: Oggi scopriamo che #Tridico si ritrova con uno stipendio raddoppiato. Meriti? Nessuno visti i ritardi della cassa integ… -