Sibilia a TPI | “Di Battista? Non faccio polemiche Serve organizzazione strutturata” | VIDEO

Leggi su tpi

(Di sabato 26 settembre 2020) “Dobbiamo semplicemente cercare di essere ancora più incisivi sul progetto, più presenti sui territori”. Risponde così sul crollo del M5s alle elezioni regionali il sottosegretario all’Interno Carlo. Intervistato da TPI a margine di una visita con Di Maio al Sud Motor Expo presso il centro fieristico di Ariano Irpino (Avellino), l’esponente pentastellato ha indicato il lavoro sui territori come principale fattore del calo di consenso.ha evitato di commentare gli interventi di esponenti come Die Lezzi, in questi giorni estremamente critici con i vertici del M5s. “Noncon nessuno – ha risposto il sottosegretario – siamo nella stessa squadra, la nostra necessità è quella ...