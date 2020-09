Scuola | i sindacati chiedono l' assunzione di più insegnanti

(Di sabato 26 settembre 2020) A quasi due settimane dalla ripartenza, le problematiche restano tantissime: mancano spazi, banchi e soprattuttoche causano orari ridotti per gli alunni e problemi per i genitori

VolleyFranco : @Dario_Donato Se si segue questo criterio niente autorizzazioni alle manifestazioni tipo quella dei sindacati scuol… - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Manifestazione priorità alla scuola, sul palco sindacati studenti e cantanti, le immagini - magozufus1 : RT @Paroledipaola: @cettinanicotina Non finiamolo mai di ricordare che i sindacati della scuola appoggiati dai grillini hanno avversato la… - Affaritaliani : Manifestazione priorità alla scuola, sul palco sindacati studenti e cantanti, le immagini - magozufus1 : RT @cettinanicotina: Condivido quasi tutto. Mi permetto di aggiungere, tra le riforme che lo hanno reso inviso soprattutto ai sindacati, la… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola sindacati

Orizzonte Scuola

Raccontategli questo, a quelli che fanno i paragoni tra popolo italiano e anglosassone sullo sfondo del Covid-19: raccontategli che ieri (in teoria) sono tornati in classe due milioni di studenti (Abr ...Pioggia a tratti e aria decisamente autunnale in Piazza del Popolo a Roma, dove sabato 26 settembre si è svolta la manifestazione indetta da Priorità alla scuola, con associazioni, sindacati, studenti ...