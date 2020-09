Sampdoria-Benevento | Caldirola in gol | è 2-1 al Ferraris VIDEO

Tg1Raiofficial : Nuove misure di sicurezza anti #COVID?19 e seconda giornata di #SerieA. In programma le partite Torino-Atalanta, Ca… - beinsports_FR : ???? La Serie A aujourd’hui sur beIN SPORTS : ? Cagliari – Lazio, 18H ? Sampdoria – Benevento, 18H ? Inter Milan – Fiorentina, 20H45 - ItalianoCalcio : Halftime Scores: Sampdoria 2-1 Benevento Cagliari 0-1 Lazio - FT_Total : ?? DESCANSOS #SerieA ???? Sampdoria 2-1 Benevento (Quagliarella, Colley; Caldirola) Cagliari 0-1 Lazio (Lazzari) - de_desporto : RT @SuperSportBlitz: #SerieA - HT Score: Sampdoria 2-1 Benevento #SSFootball -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Benevento

Ci siamo! Il Benevento debutta in serie A a Genova nella tana della Sampdoria. Negli unici due precedenti in Serie A nel 2017/18 entrambe le squadre hanno sempre trovato il gol: ...Sul maxi schermo, il video messaggio di saluto di Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria vincitore del Trofeo Eco Eridania in quanto Rossoblucerchiato dell’Anno. “Devo ringraziare tutti i tifosi ...