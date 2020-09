Roland Garros 2020: programma, date, orari e copertura tv (Di sabato 26 settembre 2020) Il programma, le date, gli orari e la copertura tv del Roland Garros 2020, in programma dal 27 settembre all’11 ottobre. Novak Djokovic e Rafael Nadal sono i leader del seeding maschile, mentre quello femminile è dominato da Simona Halep e Karolina Pliskova, seppur vi siano vari outsider da attenzionare. Tra gli italiani, spiccano Matteo Berrettini, Fabio Fognini e Jannik Sinner nel maschile, Camila Giorgi e Jasmine Paolini nel femminile. La copertura televisiva è affidata a Eurosport (canali 210 e 211 di Sky, DAZN), con annessi live streaming di ogni incontro sulla piattaforma Eurosport Player. In alternativa, Sportface.it proporrà dirette testuali, aggiornamenti e approfondimenti sui match ... Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) Il, le, glie latv del, indal 27 settembre all’11 ottobre. Novak Djokovic e Rafael Nadal sono i leader del seeding maschile, mentre quello femminile è dominato da Simona Halep e Karolina Pliskova, seppur vi siano vari outsider da attenzionare. Tra gli italiani, spiccano Matteo Berrettini, Fabio Fognini e Jannik Sinner nel maschile, Camila Giorgi e Jasmine Paolini nel femminile. Latelevisiva è affidata a Eurosport (canali 210 e 211 di Sky, DAZN), con annessi live streaming di ogni incontro sulla piattaforma Eurosport Player. In alternativa, Sportface.it proporrà dirette testuali, aggiornamenti e approfondimenti sui match ...

sportface2016 : #RolandGarros 2020: il programma completo e la copertura tv - TennisWorldit : Da Décugis a Nadal: ecco tutti i tennisti che hanno fatto la storia del Roland Garros - sportface2016 : #Paolini vs #Bolsova: dove e quando seguire il match, valido per il primo turno del #RolandGarros 2020 - danielevallotto : RT @tennispotting: La guida al #RolandGarros con le 5 incognite ???? ?? le palline ?? il tempo ?? il pubblico ?? la salute di BENOIT ?? l'avversa… - Eurosport_IT : Forse, per la prima volta, #Nadal non ha la strada spianta al @rolandgarros ???? Chi è il vostro favorito? @opocaj33… -