Red Dead Redemption 2 continua a sorprendere, scoperta una cutscene segreta mai vista prima (Di sabato 26 settembre 2020) Un giocatore di Red Dead Redemption 2 ha scoperto una cutscene segreta e decisamente epica che nessuno (almeno pubblicamente) aveva mai TROVATO prima.Questa sequenza è stata pubblicata poco fa dall'utente Youtube cad5150 ed è semplice capire il perché nessuno abbia scoperto la cutscene fino ad oggi: farla partire non è per niente facile, dato che si chiede al giocatore di fare qualcosa di...poco convenzionale.Il video mostra la missione dove il protagonista Arthur Morgan e Charles devono seguire Trelawny, il quale è stato recentemente rapito. Le tracce conducono i due verso un accampamento dove è possibile trovare due uomini. Quando questo accade, i giocatori solitamente si avvicinano ai due NPC e fanno partire una cutscene per ... Leggi su eurogamer (Di sabato 26 settembre 2020) Un giocatore di Red2 ha scoperto unae decisamente epica che nessuno (almeno pubblicamente) aveva mai TROVATO.Questa sequenza è stata pubblicata poco fa dall'utente Youtube cad5150 ed è semplice capire il perché nessuno abbia scoperto lafino ad oggi: farla partire non è per niente facile, dato che si chiede al giocatore di fare qualcosa di...poco convenzionale.Il video mostra la missione dove il protagonista Arthur Morgan e Charles devono seguire Trelawny, il quale è stato recentemente rapito. Le tracce conducono i due verso un accampamento dove è possibile trovare due uomini. Quando questo accade, i giocatori solitamente si avvicinano ai due NPC e fanno partire unaper ...

Eurogamer_it : #RedDeadRedemption2 continua a sorprendere, scoperta una cutscene segreta mai vista prima. - spearhyuck : @RockstarGames ma esattamente perché non c'è ancora il cross-platform per red dead online im mad - Asgard_Hydra : Red Dead Redemption 2 riserva ancora sorprese: avvistata una rara cutscene - kretzypoo : @Red_Dead_Chief Also CDPR - kretzypoo : @Red_Dead_Chief Ubisoft, Sega or Square Enix -

Ultime Notizie dalla rete : Red Dead Red Dead Redemption 2 riserva ancora sorprese: avvistata una rara cutscene Everyeye Videogiochi Red Dead Redemption 2 continua a sorprendere, scoperta una cutscene segreta mai vista prima

Un giocatore di Red Dead Redemption 2 ha scoperto una cutscene segreta e decisamente epica che nessuno (almeno pubblicamente) aveva mai TROVATO prima. Questa sequenza è stata pubblicata poco fa dall'u ...

PlayStation Store: le migliori offerte dei Doppi Sconti

Anche questo mese il PlayStation Store ci offre dei nuovi sconti davvero vantaggiosi su moltissimi videogiochi grazie al ritorno dei Doppi Sconti. Con così tanti titoli in offerta potrebbe essere diff ...

Un giocatore di Red Dead Redemption 2 ha scoperto una cutscene segreta e decisamente epica che nessuno (almeno pubblicamente) aveva mai TROVATO prima. Questa sequenza è stata pubblicata poco fa dall'u ...Anche questo mese il PlayStation Store ci offre dei nuovi sconti davvero vantaggiosi su moltissimi videogiochi grazie al ritorno dei Doppi Sconti. Con così tanti titoli in offerta potrebbe essere diff ...