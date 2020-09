Programmi Scolastici, Parlamentari Propongono Studio Canzone “Bella Ciao” (Di sabato 26 settembre 2020) Presentata a Montecitorio una proposta di legge per inserire lo Studio di “Bella Ciao” nei Programmi Scolastici. A fare la proposta è un gruppo di Parlamentari dem che desidera che la Canzone sia riconosciuta come canto ufficiale dello Stato Italiano. I firmatari vogliono il “riconoscimento della Canzone “Bella Ciao” quale espressione popolare dei valori fondanti … Leggi su youreduaction (Di sabato 26 settembre 2020) Presentata a Montecitorio una proposta di legge per inserire lodi “Bella Ciao” nei. A fare la proposta è un gruppo didem che desidera che lasia riconosciuta come canto ufficiale dello Stato Italiano. I firmatari vogliono il “riconoscimento della“Bella Ciao” quale espressione popolare dei valori fondanti …

AMorelliMilano : BELLI CIAO! I dem tornano alla carica con una proposta di legge per inserire il canto partigiano nei programmi scol… - LegaSalvini : ++ CI MANCAVA QUESTA NOTIZIA! LA LEGGE DEL PD PER INSERIRE 'BELLA CIAO' NEI PROGRAMMI SCOLASTICI! ++ - CianfariniMaria : RT @AMorelliMilano: BELLI CIAO! I dem tornano alla carica con una proposta di legge per inserire il canto partigiano nei programmi scolasti… - silviaciofani : RT @DSantanche: Per affrontare le priorità del Paese in un momento economico drammatico, per contribuire a un clima non divisivo durante l’… - TerzoTempo54 : RT @AMorelliMilano: BELLI CIAO! I dem tornano alla carica con una proposta di legge per inserire il canto partigiano nei programmi scolasti… -