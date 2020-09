Presentate le liste a San Teodoro | sono 2 i candidati a sindaco

(Di sabato 26 settembre 2020) , Visited 26 times, 26 visits today, Notizie Simili: Un ritratto al giorno per riscoprire il senso di… A La Maddalena ritorna La Valigia dell'Attore, il… La canzone simbolo della ...

zazoomblog : Presentate le liste nei comuni al voto in Gallura parte la campagna elettorale - #Presentate #liste #comuni… - sardanews : Elezioni: presentate le liste nei comuni dove si vota a ottobre - marcotelecono : RT @eugenio_zoffili: CHE EMOZIONE ?? La prima volta della #LEGA alle comunali 25-26/10 di #NUORO Avanti tutta con la coalizione di centrode… - Mario44623861 : RT @eugenio_zoffili: CHE EMOZIONE ?? La prima volta della #LEGA alle comunali 25-26/10 di #NUORO Avanti tutta con la coalizione di centrode… - Cavalierpadano : RT @eugenio_zoffili: CHE EMOZIONE ?? La prima volta della #LEGA alle comunali 25-26/10 di #NUORO Avanti tutta con la coalizione di centrode… -

Ultime Notizie dalla rete : Presentate liste

L'Unione Sarda

Il nostro sindaco??ON AIR di oggi sabato 26 sett (diretta alla 20) è Franco Miccichè, dirigente medico, classe 58. Si presenta sostenuto da 4 liste civiche: Uniti per la città, Cambiamo Rotta, Faccia ...C'è grande caos sotto il cielo della Serie A in merito alle liste dei calciatori presentati prima dell'inizio della stagione 2020/2021. Dopo la gara persa a tavolino dalla Roma contro il Verona per av ...