Notte infernale per gli incendi in Sicilia | le piogge nel Palermitano hanno aiutato a domare le fiamme

(Di sabato 26 settembre 2020) Prima lealimentate dal vento di scirocco e poi nelle prime ore della mattina pioggia e forte vento. E’ stata unaimpegnativa per i vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo. Ieri sera, a causa del vento caldo, numerosisi sono sviluppati a Carini, Altavilla Milicia, Giardinello, Partinico, Villagrazia di Carini e San Martino delle Scale. Lesono state domate anche grazie alle. Nellail forte vento ha anche causato la caduta di alcuni rami in diversi quartieri di Palermo. Ieri la Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per il rischio idrogeologico fino alle 24 di oggi e il Comune di Palermo ha disposto la chiusura di giardini e ville comunali. Previsti venti di burrasca oltre i 70 chilometri orari.L'articolo ...