Juventus, Cassano torna a pungere: "Dybala non è un campione come Ilicic" (Di sabato 26 settembre 2020) Dopo una settimana molto particolare, tra vicende di calciomercato e non, si torna finalmente a parlare di questioni di campo. Siamo ormai alla vigilia del secondo turno di Serie A, che si aprirà quest'oggi con Torino-Atalanta e si chiuderà domenica sera con il big match di giornata, ovvero Roma-Juventus. Questa partita dovrebbe rappresentare il primo vero banco di prova della nuova squadra allenata da Andrea Pirlo, dopo l'ottimo esordio contro la Sampdoria di settimana scorsa. Dopo la partita si potrà avere delle risposte più precise riguardo il percorso che potrebbero intraprendere i bianconeri e soprattutto dove potrebbero arrivare. Intervistato da Sky Sport, Antonio Cassano ha espresso il suo pensiero, offrendo anche tanti altri spunti di interesse.

