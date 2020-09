Inter-Fiorentina | streaming gratis | dove vedere il match di Serie a

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME Riparte la @SerieA e torna il magazine targato #InterMediaHouse con tantissime novità! ??… - tvdellosport : ?? #Commisso a #Sportitalia: “L’#Inter è la squadra più forte d’Italia” ???? Le parole del presidente della… - DiMarzio : Dal cambio di ruolo all'idolo #Xavi. Le parole di #Sensi - DaniloBatresi : RT @EvaAProvenzano: #Inter-Fiorentina, prima formazione ufficiale della stagione: Handanovic, D'Ambrosio, Bastoni, Kolarov, Young, Barell… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #InterFiorentina, le formazioni ufficiali: fuori #Hakimi! Bonaventura dal 1' ? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Fiorentina

Vidal e Hakimi partono dalla panchina nel match tra Inter e Fiorentina. Spazio ad Eriksen sulla trequarti, viola con Ribery dietro Kouame Niente esordio dal primo minuto per Arturo Vidal con l’Inter n ...Il ballottaggio in mezzo al campo lo vince Giacomo Bonbaventura. Sarà lui a giocare con Amrabat e Castrovilli nella linea mediana della Fiorbentina. Va in panchina quindi Duncan. Fuori anche il capita ...