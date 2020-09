Inter-Fiorentina | Sensi | “Maglia numero 12? C’è un motivo Tutto sul mio ruolo e l’idolo Xavi”

Leggi su mediagol

(Di sabato 26 settembre 2020) "Facevo il portiere, per questo indosso la casacca12".Parola di Stefano. A poche ore dal big match contro la, valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, il centrocampista classe '95,venuto ai microfoni ufficiali del club nerazzurro, è tornato a parlare della sua carriera, snocciolando numeri e ricordi: dalla porta al centrocampo, dall'Urbania all', Iachini: “A San Siro per giocarcela. Pezzella e Pugar? Spiego la loro assenza”"Sono un centrocampista e indosso la maglia12. La storia è piuttosto semplice: il mio primo, quando ero bambino, è stato quello del portiere. A 18 anni ho indossato per la prima volta la ...