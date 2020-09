Focolaio in Trentino Alto Adige | Chiude Una Scuola

(Di sabato 26 settembre 2020) Un istituto superiore di Merano, inin via precauzionale a causa di 5 studenti risultati positivi al Covid-19. Nel territorio sono state costrette are già diverse classi di scuole diverse, come riporta il quotidiano “Il Dolomiti”. L’istituto superiore di Merano è stato invece completamente chiuso a causa dell’elevato numero di …

AndreaStair : RT @Ruffino_Lorenzo: Perché è importante seguire le scuole? Perché possono nascere focolai. A Merano dopo 5 contatti positivi hanno deciso… - FranceskoNew : RT @Ruffino_Lorenzo: Perché è importante seguire le scuole? Perché possono nascere focolai. A Merano dopo 5 contatti positivi hanno deciso… - Gaetanomast : RT @Ruffino_Lorenzo: Perché è importante seguire le scuole? Perché possono nascere focolai. A Merano dopo 5 contatti positivi hanno deciso… - Beniamina12 : RT @Ruffino_Lorenzo: Perché è importante seguire le scuole? Perché possono nascere focolai. A Merano dopo 5 contatti positivi hanno deciso… - pimpi59 : RT @Ruffino_Lorenzo: Perché è importante seguire le scuole? Perché possono nascere focolai. A Merano dopo 5 contatti positivi hanno deciso… -

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio Trentino

il Dolomiti

I casi positivi nel 76% dei casi sono studenti, nel 13% docenti, il resto è l’altro personale. I dati del Sole arrivano da un database messo a punto da un giovane ricercatore e uno studente universita ...TRENTO. Ancora 23 positivi, come ieri, in Trentino ma sono aumentati i tamponi: 2.155 quelli eseguiti nelle ultime 24 ore. Il coronavirus continua a circolare in provincia come nel resto del Paese e n ...