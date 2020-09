Covid, a New York più di mille casi: è la prima volta da giugno (Di sabato 26 settembre 2020) Torna l’allarme coronavirus a New York: il numero di contagi nelle ultime 24 ore ha superato i mille casi per la prima volta dai primi di giugno.Lo ha reso noto il governatore dello stato Andrew Cuomo, parlando di 1.005contagi e quattro decessi. Le aree più colpite restano quelle di Brooklyn e del Queens.Intanto gli Stati Uniti hanno raggiunto il numero di 7.027.910 casi e 203.571morti, secondo il conteggio fornito dalla Johns Hopkins University. 53.469 i contagi in più rispetto a giovedì e 843 i nuovi decessi. Lo Stato di New York il più colpito negli Stati Uniti con 33.102 vittime. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 26 settembre 2020) Torna l’allarme coronavirus a New: il numero di contagi nelle ultime 24 ore ha superato iper ladai primi di.Lo ha reso noto il governatore dello stato Andrew Cuomo, parlando di 1.005contagi e quattro decessi. Le aree più colpite restano quelle di Brooklyn e del Queens.Intanto gli Stati Uniti hanno raggiunto il numero di 7.027.910e 203.571morti, secondo il conteggio fornito dalla Johns Hopkins University. 53.469 i contagi in più rispetto a giovedì e 843 i nuovi decessi. Lo Stato di Newil più colpito negli Stati Uniti con 33.102 vittime.

HuffPostItalia : Covid, a New York più di mille casi: è la prima volta da giugno - pino_nostro : RT @HuffPostItalia: Covid, a New York più di mille casi: è la prima volta da giugno - Mintauros1 : RT @HuffPostItalia: Covid, a New York più di mille casi: è la prima volta da giugno - Marco_chp1 : RT @HuffPostItalia: Covid, a New York più di mille casi: è la prima volta da giugno - HuffPostItalia : Covid, a New York più di mille casi: è la prima volta da giugno -

Ultime Notizie dalla rete : Covid New Covid New York, il Met rimane chiuso per un anno: a rischio anche i teatri di Broadway Il Messaggero Coronavirus nel mondo: contagi, aggiornamenti e tutte le novità sulla situazione

Il bilancio della pandemia dall’inizio della sua diffusione in Cina lo scorso febbraio si avvicina al milione di morti. Le morti totali sono oltre 987.000 in tutto il mondo. I nuovi casi si stanno avv ...

Coronavirus nel mondo: dopo Rio, anche Panama sospende il Carnevale. Scontri a Londra

53.469 i contagi in più rispetto a giovedì e 843 i nuovi decessi. Lo Stato di New York il più colpito negli Stati Uniti con 33.102 vittime. Belgio, salgono del 58% i ricoveri per Covid-19 in ospedale ...

Il bilancio della pandemia dall’inizio della sua diffusione in Cina lo scorso febbraio si avvicina al milione di morti. Le morti totali sono oltre 987.000 in tutto il mondo. I nuovi casi si stanno avv ...53.469 i contagi in più rispetto a giovedì e 843 i nuovi decessi. Lo Stato di New York il più colpito negli Stati Uniti con 33.102 vittime. Belgio, salgono del 58% i ricoveri per Covid-19 in ospedale ...