Castelli Aperti | un viaggio nel tempo nel cuore del Friuli Venezia Giulia

(Di sabato 26 settembre 2020) Castelli Aperti FVG, 34esima edizione: l’evento perfetto per conoscere la storia e le tradizioni del Friuli Venezia Giulia con la lente d’ingrandimento privilegiata dei manieri, delle dimore storiche e dei parchi privati. Tutte strutture, normalmente, chiuse al pubblico. Coi loro saloni riposti e i giardini fiabeschi. Opere fortificate di sommo ingegno e poesia. L’appuntamento è per sabato 26 e domenica 27 settembre, rispettando le note misure di sicurezza anticovid, con ingressi a gruppi contingentati. A proposito, si tratta del recupero dell’edizione primaverile, rinviata per l’emergenza sanitaria. Tanto meglio: la carica introspettiva e retrospettiva dell’inizio dell’autunno è ineguagliabile, e iniziative come questa non fanno che alimentarla salubremente.