Caso Becciu, il Papa mostra il pugno di ferro e resta solo. Contro gli scandali serve trasparenza (Di sabato 26 settembre 2020) Un’atmosfera malsana circonda tutta la vicenda dello scandalo Becciu, dei fondi segreti della Santa Sede, degli investimenti speculativi spericolati e senza Controlli fatti con i soldi della Chiesa e del dirottamento di finanziamenti a persone del clan familiare. E’ un’atmosfera da Colosseo, da sangue e arena, da pubblico assetato di vedere come i gladiatori affrontano le belve feroci e si ammazzano tra di loro. Gli sguardi sono rivolti all’imperatore che ha mostrato il pollice verso nei confronti di un intoccabile, decapitato sul posto. Ma l’eccitazione dell’anfiteatro è lungi dall’essersi placata. Non c’è dubbio che lo scandalo cade in un momento difficile del pontificato di Bergoglio e più che il plauso dei fedeli onesti per il suo pugno di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) Un’atmosfera malsana circonda tutta la vicenda dello scandalo, dei fondi segreti della Santa Sede, degli investimenti speculativi spericolati e senzalli fatti con i soldi della Chiesa e del dirottamento di finanziamenti a persone del clan familiare. E’ un’atmosfera da Colosseo, da sangue e arena, da pubblico assetato di vedere come i gladiatori affrontano le belve feroci e si ammazzano tra di loro. Gli sguardi sono rivolti all’imperatore che hato il pollice verso nei confronti di un intoccabile, decapitato sul posto. Ma l’eccitazione dell’anfiteatro è lungi dall’essersi placata. Non c’è dubbio che lo scandalo cade in un momento difficile del pontificato di Bergoglio e più che il plauso dei fedeli onesti per il suodi ...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @Capezzone. Lega e segreteria politica. Psicodra… - sedpeiorap : RT @EntropicBazaar: La sottomissione della chiesa romana ai banchieri, come qualsiasi eresia protestante. Ricordiamoci che se abbiamo il… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Caso Becciu. La solidarietà dei vescovi sardi che lascia interdetti e i primi segnali di una guerra bruttissima https://t.c… - AretusaMoro : RT @EntropicBazaar: La sottomissione della chiesa romana ai banchieri, come qualsiasi eresia protestante. Ricordiamoci che se abbiamo il… - PersilQ : RT @EntropicBazaar: La sottomissione della chiesa romana ai banchieri, come qualsiasi eresia protestante. Ricordiamoci che se abbiamo il… -