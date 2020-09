Viareggio: albero cade e ferisce tre persone. L’autista di un bus frena in tempo (Di sabato 26 settembre 2020) Paura tanta, danni alle persone fortunatamente lievi. A causa del forte vento un pino è caduto a Viareggio, in via Fratti, vicino alla pineta di Ponente e tre persone sono rimaste lievemente ferite. La pianta è finita sull'esterno di una gelateria dove due donne, sedute ad un tavolino, stavano mangiando un gelato Leggi su firenzepost (Di sabato 26 settembre 2020) Paura tanta, danni allefortunatamente lievi. A causa del forte vento un pino è caduto a, in via Fratti, vicino alla pineta di Ponente e tresono rimaste lievemente ferite. La pianta è finita sull'esterno di una gelateria dove due donne, sedute ad un tavolino, stavano mangiando un gelato

