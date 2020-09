Valentino Rossi conferma: “In Petronas nel 2021” (Di venerdì 25 settembre 2020) Valentino Rossi correrà con il Team Petronas del 2021. Dopo le tante speculazioni delle scorse settimane, dal ritiro ad altri rumors che andavano nella direzione opposta, ecco che arriva la verità. Una verità che viene dallo stesso Valentino Rossi, il quale ha comunicato la sua scelta durante la conferenza stampa del giovedì. Il contratto del “Dottore” è di un anno, ma con la possibilità di rinnovo. la firma è attesa per questo fine settimana. Valentino Rossi in Petronas nel 2021, i dettagli Durante la tradizionale conferenza stampa pre-gara, Rossi ha innanzitutto dato la buona notizia. “Tra le gare di Misano abbiamo fissato tutti i punti“, ha detto, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 25 settembre 2020)correrà con il Teamdel 2021. Dopo le tante speculazioni delle scorse settimane, dal ritiro ad altri rumors che andavano nella direzione opposta, ecco che arriva la verità. Una verità che viene dallo stesso, il quale ha comunicato la sua scelta durante la conferenza stampa del giovedì. Il contratto del “Dottore” è di un anno, ma con la possibilità di rinnovo. la firma è attesa per questo fine settimana.innel 2021, i dettagli Durante la tradizionale conferenza stampa pre-gara,ha innanzitutto dato la buona notizia. “Tra le gare di Misano abbiamo fissato tutti i punti“, ha detto, ...

SkySportMotoGP : ULTIM'ORA #MotoGP L'annuncio di @ValeYellow46 sul 2021 in esclusiva a #SkySport MotoGP #CatalanGP #SkyMotori… - SkySportMotoGP : ?? Valentino Rossi, 'guardie del corpo' speciali a Misano. VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #EmiliaRomagnaGP ???? - SkySportMotoGP : ?? @ValeYellow46, una pastiglia di viagra in meno sul casco per il 2° GP a Misano ?? LE FOTO #EmiliaRomagnaGP ????… - HillValleyBTTF : @CosimoFilannino @francuzziellu Quello Italiano purtroppo. La smetta di fare il finto buoniste e ipocrita. Vogliamo… - boower_l : ahahahhaha c’est Valentino Rossi wsh ???? -