Ultime Notizie Roma del 25-09-2020 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 settembre 2020)dailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalle redazioni in studio Giuliano andiamo a Parigi in apertura sono stati arrestati due sospetti dell’attentato avvenuto poco dopo le 12 non lontano dalla Bastiglia Un Tweet della polizia invitato gli abitanti a tenersi lontani dalla zona l’ex sede del giornale Charlie hebdo dove sono stata con te la te due persone un uomo e una donna come confermato la prefettura uno dei due in gravi condizioni l’altro dovrebbe essere fuori pericolo di vita la procura antiterrorismo di Parigi ha preso in carico il caso è stata aperta un’inchiesta per tentato omicidio in relazione alla fine terroristica associazione terroristica criminale attentato è venuto a proprio nei giorni in cui è in corso il processo per l’attacco a Charlie hebdo del 7 ...