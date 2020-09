Ufficiale: il Napoli cede Palmiero in prestito al Chievo Verona (Di venerdì 25 settembre 2020) Continuerà a farsi le ossa in Serie B, Luca Palmiero, dove potrà godere di maggiore continuità: il Chievo Verona infatti ha comunicato il suo arrivo in prestito con la seguente nota. L’A.C. ChievoVerona comunica di aver acquisito dall’SSC Napoli a titolo temporaneo fino al 30/06/2021 le prestazioni sportive del calciatore Luca Palmiero. Centrocampista di ruolo, Palmiero è nato a Mugnano di Napoli il 1/05/1996. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 settembre 2020) Continuerà a farsi le ossa in Serie B, Luca, dove potrà godere di maggiore continuità: ilinfatti ha comunicato il suo arrivo incon la seguente nota. L’A.C.comunica di aver acquisito dall’SSCa titolo temporaneo fino al 30/06/2021 le prestazioni sportive del calciatore Luca. Centrocampista di ruolo,è nato a Mugnano diil 1/05/1996. L'articolo ilsta.

