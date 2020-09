Trump accetterà un’eventuale sconfitta? (Di venerdì 25 settembre 2020) Potevamo anche togliere il punto interrogativo – lui stesso ripete che potrebbe non farlo – ma non è chiaro se sia una semplice sparata o se ci sia il rischio di una crisi costituzionale Leggi su ilpost (Di venerdì 25 settembre 2020) Potevamo anche togliere il punto interrogativo – lui stesso ripete che potrebbe non farlo – ma non è chiaro se sia una semplice sparata o se ci sia il rischio di una crisi costituzionale

TuttoQuaNews : RT @ilpost: Trump accetterà un’eventuale sconfitta? - ilpost : Trump accetterà un’eventuale sconfitta? - silviamatt64 : RT @Casellabooksweb: #Trump sostiene che non accetterà i risultati elettorali in caso di sconfitta, e che vuole togliere finanziamenti al s… - AlbertoDavit : RT @Casellabooksweb: #Trump sostiene che non accetterà i risultati elettorali in caso di sconfitta, e che vuole togliere finanziamenti al s… - GiorgiaPenzo : RT @Casellabooksweb: #Trump sostiene che non accetterà i risultati elettorali in caso di sconfitta, e che vuole togliere finanziamenti al s… -